В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Тюменской области зарегистрировали 251 случай COVID-19, из медучреждений выписали 154 жителя.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

В то же время в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 153 случая коронавируса, выздоровели 66 жителей. В Ямало-Ненецком АО подтвердили 119 случаев COVID-19, вылечились 140 жителей.

Также стало известно, что в Ульяновской области зафиксировали 286 заболевших, передаёт mosaica.ru со ссылкой на штаб. Из больниц при этом выписаны 197 пациентов.

Всего в регионе за время пандемии выявили 73 188 случаев коронавируса. Вылечились за то же время 66 344 жителя.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, каким правилам нужно следовать при вакцинации от гриппа и от коронавируса.

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