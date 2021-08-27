Заслуженный учитель России прокомментировал предложение ужесточить требования к олимпиадам
- РИА Новости
«Конечно, ужесточение должно быть, ужесточение с точки зрения того, чтобы не были допущены к организации участники. Понятно, что подозрение вызывают именно те места, где проводится олимпиада. Например, проводится олимпиада в такой-то школе — школа должна быть отсечена от собственных работников», — сказал он в беседе с Life.ru.
По его словам, там должны быть сосредоточены совершенно независимые силы.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости ужесточить требования к олимпиадам.