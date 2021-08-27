Заслуженный учитель России прокомментировал предложение ужесточить требования к олимпиадам

Заслуженный учитель России Александр Рывкин прокомментировал предложение ужесточить требования к олимпиадам.

«Конечно, ужесточение должно быть, ужесточение с точки зрения того, чтобы не были допущены к организации участники. Понятно, что подозрение вызывают именно те места, где проводится олимпиада. Например, проводится олимпиада в такой-то школе — школа должна быть отсечена от собственных работников», — сказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, там должны быть сосредоточены совершенно независимые силы.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости ужесточить требования к олимпиадам.