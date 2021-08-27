Диетолог Нефёдова рассказала о причинах повышенного давления

Главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова рассказала о причинах повышенного давления.

В беседе с Nation News Нефёдова отметила, что если у человека повышенное давление вызвано не стрессом, то это является хроническим сердечно-сосудистым заболеванием, которое чаще всего встречается у людей с массой тела больше нормы.

При этом Нефёдова уточнила, что с высоким давлением можно бороться только с помощью медикаментов.

А для достижения лучшего результата врач также порекомендовала изменить образ жизни, в том числе следовать принципам правильного питания.

Ранее врач-кардиолог ЦКБ Управления делами президента Дарья Волкова в беседе с телеканалом «360» рассказала, как снизить артериальное давление в жаркую погоду.