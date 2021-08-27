Памфилова объяснила, почему считает избирательную кампанию — 2021 сложной

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда» объяснила, почему считает сложной текущую избирательную кампанию.
Памфилова объяснила, почему считает избирательную кампанию — 2021 сложной
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Так сложилось: кампания сложная по всем параметрам. Это и пандемия, в связи с которой нужно соблюдать санитарную и эпидемиологическую безопасность, чтобы развести потоки людей в три дня. Это и санкции — в сравнении с кампанией 2016 года всё было легче: Россию тогда ещё не назначили врагом», — рассказала Памфилова.

Также глава ЦИК отметила, что ситуация осложняется ещё и тем, что в информационное пространство вбрасываются сообщения о возможных фальсификациях.

«В основном это делают сторонники Запада... Такое отношение к выборам каждый день навязывают людям. И каждый день приходится объяснять, что это не так», — заключила она.

Ранее политический консультант Алексей Ярошенко заявил в беседе с «Газетой.Ru», что программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе» для участников онлайн-голосования может повысить явку избирателей на выборах в Госдуму.

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