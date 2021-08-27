Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о законе об иноагентах. По его словам «как таковой этот закон должен быть, и он будет».

При этом он отметил, что «другое дело — в постановке вопроса о том, что сообществу, цеху кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона».

«Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться, в первую очередь внутри самого цеха и затем уже — с нашими законодателями и представителями исполнительной власти», — цитирует ТАСС Пескова.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение в СМИ сообщений и материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус.