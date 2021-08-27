В Москве с начала года в ДТП пострадали 450 детей

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В управлении ГИБДД по Москве сообщили о 450 детях, которые пострадали в ДТП с начала 2021 года.
В Москве с начала года в ДТП пострадали 450 детей
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника отдела столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский.

«С начала года произошло 426 дорожно-транспортных происшествий, в которых семь детей мы потеряли, 450 получили ранения различной степени тяжести», — сообщил Логиновский.

26 июля сообщалось, что в первом полугодии 2021 года сотрудники ГИБДД зарегистрировали 19 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, использовавших в момент аварии самокаты, в том числе электрические.

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