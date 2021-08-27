В Удмуртии выявили 228 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб республики.
Как отмечается, за тот же период выздоровели 159 человек, скончались — 16.
Вакцинацию прошли 330 458 жителей республики.
Как пишет pobeda26.ru, на Ставрополье также были зафиксированы новые случаи заболевания — 360 человек за сутки. Выздоровели при этом 211 пациентов.
На сегодняшний день общее число выздоровевших в регионе составляет 61 526.
За весь период пандемии на Ставрополье COVID-19 диагностировали у 73 793 человек.
Ранее ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова заявила о выполнении плана по обязательной вакцинации от коронавируса в регионе.