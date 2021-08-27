В Удмуртии выявили 228 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 228 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 49 детей, 24 человека старше 65 лет.
В Удмуртии выявили 228 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб республики.

Как отмечается, за тот же период выздоровели 159 человек, скончались — 16.

Вакцинацию прошли 330 458 жителей республики.

Как пишет pobeda26.ru, на Ставрополье также были зафиксированы новые случаи заболевания — 360 человек за сутки. Выздоровели при этом 211 пациентов.

На сегодняшний день общее число выздоровевших в регионе составляет 61 526.

За весь период пандемии на Ставрополье COVID-19 диагностировали у 73 793 человек.

Ранее ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова заявила о выполнении плана по обязательной вакцинации от коронавируса в регионе.

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