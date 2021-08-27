В Удмуртии выявили 228 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 228 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 49 детей, 24 человека старше 65 лет.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперштаб республики.

Как отмечается, за тот же период выздоровели 159 человек, скончались — 16.

Вакцинацию прошли 330 458 жителей республики.

Как пишет pobeda26.ru, на Ставрополье также были зафиксированы новые случаи заболевания — 360 человек за сутки. Выздоровели при этом 211 пациентов.

На сегодняшний день общее число выздоровевших в регионе составляет 61 526.

За весь период пандемии на Ставрополье COVID-19 диагностировали у 73 793 человек.

Ранее ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова заявила о выполнении плана по обязательной вакцинации от коронавируса в регионе.