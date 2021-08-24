Путин предложил направить выплату сотрудникам правоохранительных органов
- Reuters
Путин напомнил, что выступал с предложением о единовременной выплате военнослужащим. Президент заявил, что такая выплата должна составлять в среднем 15 тыс. рублей.
Он объяснил, что необходимо, чтобы все военные получили выплату в одинаковом размере.
Также Путин заявил, что предлагает «распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов».
Кроме того глава государства предложил проиндексировать довольствие военных и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции. Он попросил предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022-м, и в 2023 году.
Ранее президент России предложил по итогам 2021 года направить единовременную выплату военнослужащим по 15 тыс. рублей.