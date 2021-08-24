Путин предложил направить выплату сотрудникам правоохранительных органов

Российский президент Владимир Путин в ходе съезда «Единой России» предложил распространить единовременную выплату военнослужащим, которая составит в среднем 15 тыс. рублей, на сотрудников правоохранительных органов и на курсантов военных училищ.

Путин напомнил, что выступал с предложением о единовременной выплате военнослужащим. Президент заявил, что такая выплата должна составлять в среднем 15 тыс. рублей.

Он объяснил, что необходимо, чтобы все военные получили выплату в одинаковом размере.

Также Путин заявил, что предлагает «распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов».

Кроме того глава государства предложил проиндексировать довольствие военных и сотрудников правоохранительных органов выше инфляции. Он попросил предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022-м, и в 2023 году.

Ранее президент России предложил по итогам 2021 года направить единовременную выплату военнослужащим по 15 тыс. рублей.