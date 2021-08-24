На Ямале завершается подготовка школ к новому учебному году

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В рамках подготовки к новому учебному году школы на Ямале обследуют специальные комиссии, особое внимание уделяется противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости учреждений.
На Ямале завершается подготовка школ к новому учебному году
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По информации «Ямал-Медиа», процедуру проводят не только в крупных городах, но и в небольших поселениях.

Так, например, в Ханымее Пуровского района необходимые инспекции прошли две школы. В этом году в учебных заведениях обновили мебель и оборудование.

«В связи с тем, что здесь ремонтные работы по контракту заканчиваются 30 августа (это было предусмотрено условиями), здесь делаются лестничные марши. Мы посмотрели, в принципе, готовность этих работ — 50—70%, поэтому мы сегодня говорим о том, что учебные кабинеты готовы», — заявила председатель межведомственной комиссии Елена Семёнова.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что все школы Удмуртии готовы к приёму учащихся в новом учебном году — предполагается, что 1 сентября в образовательные учреждения региона придут 190 878 детей. 

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