На Ямале завершается подготовка школ к новому учебному году
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- РИА Новости
По информации «Ямал-Медиа», процедуру проводят не только в крупных городах, но и в небольших поселениях.
Так, например, в Ханымее Пуровского района необходимые инспекции прошли две школы. В этом году в учебных заведениях обновили мебель и оборудование.
«В связи с тем, что здесь ремонтные работы по контракту заканчиваются 30 августа (это было предусмотрено условиями), здесь делаются лестничные марши. Мы посмотрели, в принципе, готовность этих работ — 50—70%, поэтому мы сегодня говорим о том, что учебные кабинеты готовы», — заявила председатель межведомственной комиссии Елена Семёнова.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что все школы Удмуртии готовы к приёму учащихся в новом учебном году — предполагается, что 1 сентября в образовательные учреждения региона придут 190 878 детей.