Путин призвал подготовить программу поддержки занятости людей с ограничениями по здоровью

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовить программу поддержки занятости людей с ограничениями по здоровью.

«Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Мы позавчера тоже с коллегами об этом говорили», — указал Путин.

Президент России подчеркнул, что надо создать условия, чтобы они могли трудиться и получать постоянный доход.

Ранее председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев рассказал о программах по переобучению в Московской области.

29 июля руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг призвал вводить инклюзию с раннего возраста.