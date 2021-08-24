Путин призвал подготовить программу поддержки занятости людей с ограничениями по здоровью

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовить программу поддержки занятости людей с ограничениями по здоровью.
Путин призвал подготовить программу поддержки занятости людей с ограничениями по здоровью
  • Reuters

«Необходимо разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Мы позавчера тоже с коллегами об этом говорили», — указал Путин.

Президент России подчеркнул, что надо создать условия, чтобы они могли трудиться и получать постоянный доход.

Ранее председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев рассказал о программах по переобучению в Московской области.

29 июля руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг призвал вводить инклюзию с раннего возраста.

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