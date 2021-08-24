Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроектов в Черняховске

Прокуратура провела проверку в городе Черняховске Калининградской области, в результате которой были выявлены нарушения законодательства при реализации национальных проектов.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Выяснилось, что в рамках реализации нацпроекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребёнка» муниципальная администрация заключила пять контрактов на поставку спорттоваров на сумму свыше 1 млн рублей. При этом срок исполнения по контрактам истёк 20 июля 2021 года, однако мер по принуждению подрядчиков исполнить взятые на себя обязательства и взысканию неустойки в администрации не приняли.

По факту выявленных нарушений прокурор города Черняховска внёс представление в адрес главы администрации МО «Черняховский городской округ».

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калининградской области завершили ремонт на шести объектах.