В МЧС заявили об уничтожении почти трети Мордовского заповедника из-за пожара

В пресс-службе МЧС России заявили, что пожар уничтожил почти треть Мордовского заповедника. Площадь, пройденная огнём, составляет почти 10 тыс. га.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Группировка сил и средств МЧС России задействована в ликвидации пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника... По состоянию на 16:00 мск площадь, пройденная огнём, составляет около 10 тыс. га», — заявили в МЧС.

По данным агентства, общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области и Мордовии ввели межрегиональный режим ЧС из-за пожаров.