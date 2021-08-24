В МЧС заявили об уничтожении почти трети Мордовского заповедника из-за пожара
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Группировка сил и средств МЧС России задействована в ликвидации пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника... По состоянию на 16:00 мск площадь, пройденная огнём, составляет около 10 тыс. га», — заявили в МЧС.
По данным агентства, общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области и Мордовии ввели межрегиональный режим ЧС из-за пожаров.