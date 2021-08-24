Школьные линейки в Оренбурге пройдут в очном формате

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Праздничные линейки в школах Оренбурга пройдут 1 сентября в очном формате, заявила начальник управления образования городской администрации Лариса Бебешко.
Школьные линейки в Оренбурге пройдут в очном формате
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Торжества пройдут в обязательном порядке для учащихся первых, девятых и выпускных классов. В других случаях, по словам Бебешко, проведение мероприятий будет зависеть от ряда факторов, включая количество учеников и эпидобстановки.

«В классах с большим количеством детей пройдут уроки знаний. Эта практика уже применялась в учебных заведениях нашего города. Образовательный процесс в школах будет организован с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер безопасности», — сказала она.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что по требованию Роспотребнадзора линейки в честь 1 сентября в Краснодаре пройдут только для первых и выпускных классов.

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