Школьные линейки в Оренбурге пройдут в очном формате

Праздничные линейки в школах Оренбурга пройдут 1 сентября в очном формате, заявила начальник управления образования городской администрации Лариса Бебешко.

Об этом сообщает RIA56.

Торжества пройдут в обязательном порядке для учащихся первых, девятых и выпускных классов. В других случаях, по словам Бебешко, проведение мероприятий будет зависеть от ряда факторов, включая количество учеников и эпидобстановки.

«В классах с большим количеством детей пройдут уроки знаний. Эта практика уже применялась в учебных заведениях нашего города. Образовательный процесс в школах будет организован с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер безопасности», — сказала она.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что по требованию Роспотребнадзора линейки в честь 1 сентября в Краснодаре пройдут только для первых и выпускных классов.