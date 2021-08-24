Глава Башкирии рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе

Глава Башкирии Радий Хабиров в кулуарах семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.

«У нас постоянно появляются новые вспышки пожаров, мы их постоянно локализуем. Каждый день идет увеличение пожаров — каждый день локализуем. Поэтому мы проблем на данный момент не видим. К концу недели мы ожидаем похолодание и дожди. По сути, нам надо продержаться эту неделю», — цитирует ТАСС Хабирова.

Ранее в ГУ МЧС по Мордовии заявили о возникновении пожара в лесничестве рядом с мордовским заповедником.

Также сообщалось, что режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования введён в Нижегородской области и Республике Мордовия из-за лесных пожаров.