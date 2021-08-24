В Крыму на форуме «Армия-2021» впервые проведут исторические реконструкции боёв

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» в Крыму впервые пройдёт показ кораблей и реконструкция боёв за Севастополь.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Форум будет проходить в перид с 27 по 29 августа на нескольких площадках.

«Все желающие смогут посетить статический показ кораблей флота, который будет организован на причале морского вокзала Севастополя», — говорится в заявлении пресс-службы Черноморского флота.

На аэродроме «Южный» состоится динамический показ боевых возможностей военной техники — впервые будет продемонстрирована историческая часть с реконструкцией знаковых событий в истории Севастополя при задействовании техники времён Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин ранее принял участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Международных армейских игр «АрМИ-2021» в парке «Патриот».