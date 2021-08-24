В районе Приморья ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Артёмовском городском округе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней ввели режим ЧС.

Об этом говорится на сайте округа.

Уточняется, что заболевание было зафиксировано у свиней, скончавшихся в селе Олений.

«В целях недопущения распространения особо опасного заболевания на выезде из села... размещён дезбарьер с опилками, пропитанными дезинфицирующим средством, установлены дорожные знаки «Объезд». На месте также развёрнуто круглосуточное дежурство с оборудованием поста для сотрудников», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в округе сформирована комиссия по изъятию, транспортировке и уничтожению всех свиней из угрожаемой зоны и продуктов убоя.

В июле в Доминиканской Республике была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, что стало первым случаем в Южной и Северной Америке за 40 лет.