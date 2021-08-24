В районе Приморья ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

Короткая ссылка
В Артёмовском городском округе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней ввели режим ЧС.
В районе Приморья ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте округа.

Уточняется, что заболевание было зафиксировано у свиней, скончавшихся в селе Олений.

«В целях недопущения распространения особо опасного заболевания на выезде из села... размещён дезбарьер с опилками, пропитанными дезинфицирующим средством, установлены дорожные знаки «Объезд». На месте также развёрнуто круглосуточное дежурство с оборудованием поста для сотрудников», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в округе сформирована комиссия по изъятию, транспортировке и уничтожению всех свиней из угрожаемой зоны и продуктов убоя.

В июле в Доминиканской Республике была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, что стало первым случаем в Южной и Северной Америке за 40 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить