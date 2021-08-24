Аналитики зафиксировали повышенный спрос на аренду автомобилей в России

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Россияне за период отпускного сезона 2021 года интересовались услугами по аренде автомобилей на 62,5% чаще, чем в прошлом году.
Аналитики зафиксировали повышенный спрос на аренду автомобилей в России
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Авито.Авто».

Аналитики в рамках исследования охватили данные о спросе и предложении соответствующих услуг за период с 1 мая по 18 августа. Эксперты предположили, что рост спроса на аренду авто может быть связан с трендом на развитие внутреннего туризма.

«На фоне роста спроса на аренду автомобилей в стране выросло и предложение: в туристических регионах сдача автомобилей в аренду этим летом стала привлекательным направлением для бизнеса, и оказывать услугу стали активнее как профильные компании, так и частные владельцы автомобилей», — говорится в исследовании.

Так, например, на первом месте по росту предложения в России оказалась Махачкала — количество объявлений об аренде автомобилей выросло на 192% по сравнению с показателями прошлого года. Там же фиксируется самый заметный прирост спроса — он вырос на 275%.

Ранее депутат санкт-петербургского законодательного собрания Юрий Боков в беседе с Nation News оценил перспективы развития каршеринга и электронного транспорта в Санкт-Петербурге.

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