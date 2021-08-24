Кардиолог Ким рассказала о мерах безопасности в жару для лиц с болезнями сердца

Главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана, заместитель главврача по медицинской части ГКБ №7 Казани Зульфия Ким рассказала, как лицам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вести себя в жаркую погоду.

Об этом сообщает «Реальное время».

Ким посоветовала пациентам следить за артериальным давлением и пить необходимые лекарства в назначенной специалистом дозировке.

Также она порекомендовала гражданам с проблемами сердечно-сосудистой системы не покидать помещения, где есть вентилятор или кондиционер, без особой нужды.

Физическую нагрузку сердечникам в жару необходимо минимизировать. При высоких температурах воздуха особенно важно пить много воды: организму требуется 30 мл жидкости на 1 кг массы тела.

Однако у пациентов с сердечной недостаточностью этот объём должен быть меньше, поэтому свою норму необходимо уточнить у специалиста, подчеркнула Ким.

Ранее врач кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.