В Минтруде назвали российские регионы с наибольшим уровнем бедности

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Минтруд подготовил аналитическое исследование, в котором говорится о российских регионах с наибольшим уровнем бедности.
В Минтруде назвали российские регионы с наибольшим уровнем бедности
  • ©Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, соответствующие данные на пленарной сессии форума «Сообщество» представил замдиректора департамента информационных технологий Андрей Лебедев.

Согласно документам, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Наибольший уровень бедности фиксировался в Туве (34,1%), Ингушетии (30%) и Кабардино-Балкарской Республике (24,2%).

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о мерах по снижению бедности в России.

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