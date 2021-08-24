В Минтруде назвали российские регионы с наибольшим уровнем бедности
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- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, соответствующие данные на пленарной сессии форума «Сообщество» представил замдиректора департамента информационных технологий Андрей Лебедев.
Согласно документам, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума.
Наибольший уровень бедности фиксировался в Туве (34,1%), Ингушетии (30%) и Кабардино-Балкарской Республике (24,2%).
Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал о мерах по снижению бедности в России.