Автоэксперт Кадаков напомнил о важности подготовки машины к зиме

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков сказал, что водителям следует уже сейчас заняться подготовкой автомобиля к осенне-зимнему сезону.

Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, в этом вопросе нужно озаботиться сменой шин, а также обратить пристальное внимание на аккумулятор.

«Если вы понимаете, что в последнее время аккумулятор стал не очень хорошо работать, двигатель запускается тяжелее и тяжелее и это происходит летом или в прохладные ночи самого начала осени, то это значит, что с наступлением реальных холодов аккумулятор просто не справится со своей задачей. Надо озаботиться заменой аккумулятора, лучше это сделать превентивно, а не ждать до последнего момента», — посоветовал Кадаков.

Также он порекомендовал заменить щётки стеклоочистителя, проверить работоспособность всех световых приборов, а также удостовериться в исправности печки.

Ранее эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков в беседе с Newinform рассказал, нужно ли прогревать машину летом.