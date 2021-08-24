Опубликован рейтинг городов с наибольшим числом квартир дешевле 500 тысяч рублей

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Специалисты федеральной сети «Этажи» составили рейтинг городов с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тыс. рублей.
Опубликован рейтинг городов с наибольшим числом квартир дешевле 500 тысяч рублей
  • © РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

В топ-5 вошли Омск — его доля от общего числа сделок составляет 32%, на втором месте — Волгоград (23,4%), на третьем — Челябинск (15%), на четвёртом — Новосибирск (12%), на пятом — Воронеж (5,3%) и их пригороды.

В Москве и Санкт-Петербурге, а также в их областях показатель составляет 1,1% и 0,5% соответственно.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

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