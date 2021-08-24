Прокуратура запросила для бывшего вице-мэра Томска шесть лет колонии

Прокуратура Томской области просит приговорить бывшего заместителя мэра Томска Евгения Сурикова, обвиняемого в получении взятки, к реальному лишению свободы.

Об этом пишет Интерфакс.

«Прошу назначить в совокупности наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в колонии строгого режима, а также в виде штрафа 7 млн рублей, лишению права занимать должности в органах власти на срок шесть лет», — сказал представитель прокуратуры в суде.

Как отмечается, Суриков заключил со следствием досудебное соглашение и активно способствовал расследованию.

В мае сообщалось, что Кировский районный суд продлил арест бывшему заместителю мэра Томска Евгению Сурикову, который обвиняется в получении взятки.