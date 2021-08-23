Врач призвала сделать прививку от COVID-19 в преддверии осеннего сезона

Главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева призвала сделать прививку от COVID-19 в преддверии осеннего сезона.

«Коронавирус никуда не делся, это надо осознавать всем. В осенне-зимний период у нас, как правило, начнётся обострение заболеваний, связанных с острыми респираторными инфекциями, к коим относится в том числе и коронавирусная инфекция. И мы должны быть все готовы и защищены», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила Шиндряева, впереди ещё и бархатный сезон, поэтому отправляющимся на отдых тоже лучше вакцинироваться заранее.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации после простуды.