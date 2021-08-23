Власти Кубани рассказали о новой мере поддержки педагогов и врачей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о новой региональной мере поддержки. С 2022 года педагоги, врачи и соцработники, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию на первоначальный взнос по ипотеке.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональную администрацию.

Размер субсидии составит 1 млн рублей. Средства предусмотрены для тех, кто прожил на Кубани более десяти лет и готов работать по профессии в течение следующих пяти лет.

По словам Кондратьева, в следующем году выплату смогут получить 900 человек.

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