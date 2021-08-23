Власти Кубани рассказали о новой мере поддержки педагогов и врачей
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональную администрацию.
Размер субсидии составит 1 млн рублей. Средства предусмотрены для тех, кто прожил на Кубани более десяти лет и готов работать по профессии в течение следующих пяти лет.
По словам Кондратьева, в следующем году выплату смогут получить 900 человек.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что власти Санкт-Петербурга утвердили премию для лучших учителей.