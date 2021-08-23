Крымская таможня пресекла попытку вывоза крупной партии археологических находок

Крымская таможня предотвратила попытку вывоза крупной партии археологических находок.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предметы, представлявшие культурную ценность, пытался вывезти гражданин Украины. Его задержали в пункте пропуска «Армянск».

Всего обнаружено 84 предмета. Они не были задекларированы. Разрешительные документы на вывоз отсутствовали.

«Среди идентифицированных предметов — клинок кинжала, бронзовые зеркала с ручками, браслеты наручные бронзовые, ожерелье, датированные III—VI вв. до н. э., черешковые наконечники для стрел булгарского и монгольского периодов (XIII—XIV вв.), а также стальные наконечники для стрел типа «бронебойные», изготовленные в Юго-Восточной Европе в XII—XIV вв.», — рассказали в пресс-службе.

Все предметы изъяты. Идёт административное расследование.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что крымские таможенники задержали на границе россиянку с двумя старинными книгами.