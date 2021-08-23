Крымская таможня пресекла попытку вывоза крупной партии археологических находок

Короткая ссылка
Крымская таможня предотвратила попытку вывоза крупной партии археологических находок.
Крымская таможня пресекла попытку вывоза крупной партии археологических находок
  • © пресс-служба Крымской таможни

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предметы, представлявшие культурную ценность, пытался вывезти гражданин Украины. Его задержали в пункте пропуска «Армянск».

Всего обнаружено 84 предмета. Они не были задекларированы. Разрешительные документы на вывоз отсутствовали.

«Среди идентифицированных предметов — клинок кинжала, бронзовые зеркала с ручками, браслеты наручные бронзовые, ожерелье, датированные III—VI вв. до н. э., черешковые наконечники для стрел булгарского и монгольского периодов (XIII—XIV вв.), а также стальные наконечники для стрел типа «бронебойные», изготовленные в Юго-Восточной Европе в XII—XIV вв.», — рассказали в пресс-службе.

Все предметы изъяты. Идёт административное расследование.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что крымские таможенники задержали на границе россиянку с двумя старинными книгами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить