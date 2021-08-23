На форуме «Армия» представили модификацию АК-12 для спецназа
- Reuters
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на представителя концерна «Калашников».
От стандартного автомата представленная модель отличается по ряду показателей. Так, например, она имеет регулируемую щеку на прикладе. В конструкцию также добавлен флажковый предохранитель, то есть стрелять можно и с левой, и с правой руки.
Кроме того, есть возможность установки коллиматорных прицелов. На автомате есть и планка Пикатинни для размещения лазерного целеуказателя.
Ранее Nation News сообщал, что малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021».