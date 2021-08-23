На форуме «Армия» представили модификацию АК-12 для спецназа

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На форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.
На форуме «Армия» представили модификацию АК-12 для спецназа
  • Reuters

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на представителя концерна «Калашников».

От стандартного автомата представленная модель отличается по ряду показателей. Так, например, она имеет регулируемую щеку на прикладе. В конструкцию также добавлен флажковый предохранитель, то есть стрелять можно и с левой, и с правой руки.

Кроме того, есть возможность установки коллиматорных прицелов. На автомате есть и планка Пикатинни для размещения лазерного целеуказателя.

Ранее Nation News сообщал, что малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021».

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