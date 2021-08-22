Матвиенко рассказала личную историю, связанную с российским флагом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой» рассказала личную историю, связанную с российским флагом.

«Что-нибудь особенное… Пожалуй, было. В 1991 году я работала послом СССР на Мальте. Как вы помните, в декабре того памятного года после Беловежских соглашений прекратил своё существование Советский Союз. Как только об этом стало известно, на меня уже вечером 8 декабря со всех сторон в разных формах посыпался один и тот же вопрос: «Какое государство вы теперь представляете, госпожа посол?» — рассказала Матвиенко.

По её словам, «ситуация возникла предельно сложная и нервная».

«На другой день в восемь утра я позвонила министру иностранных дел Мальты доктору де Марко и попросила о срочной встрече», — сообщила спикер.

Как рассказала Матвиенко, «он ответил, что скоро начинается заседание кабинета министров и после его окончания он будет готов встретиться».

«Я настаивала: «Дело срочное, не терпит отлагательства!» Тут, видимо, сказались наши тёплые отношения, что очень важно в дипломатической работе. Министр согласился. Минут через 20 я уже была в его ведомстве. Кратко рассказала о ситуации и перешла к главному: для нас важно как можно быстрее получить признание правительства Мальты о правопреемстве России. Думаю, что нам тогда повезло с датой заседания правительства Мальты. Получив исчерпывающую информацию, Мальта довольно быстро — вторым государством в мире — объявила о признании России правопреемницей СССР. Когда министр мне позвонил и сообщил о принятом правительством решении, в конце разговора шутливо спросил: «У вас флаг-то России есть?» У меня от сердца уже отлегло, и я ответила в тон ему: «Обижаете, господин министр! Сама всю ночь вышивала», — добавила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России в парке Победы на Поклонной горе.