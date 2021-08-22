Пожарные потушили возгорание на птицефабрике в Пермском крае

Сотрудники МЧС потушили пожар в Пермском крае, возникший в цехе для переработки и приготовления кормов птицефабрики в селе Фоки.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Пермскому краю в разделе оперативной информации.

«В 01:35 (23:35 мск. — RT) — ликвидация горения», — говорится в тексте заявления.

В ведомстве отметили, что в работах по тушению пожара были задействованы 33 человека и девять единиц техники. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Пожар произошёл на площади 1200 кв. м, сообщение об инциденте поступило в 23:49 по местному времени (21:49 мск. — RT). По предварительной информации, пострадавших нет.