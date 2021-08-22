В Якутии за сутки ликвидировали пожары на площади более 800 тыс. га
Об этом сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС в разделе оперативной информации.
«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 64 природных пожара, за сутки ликвидировано 28 на общей площади свыше 864 тыс. га», — говорится в публикации.
К ликвидации лесных пожаров привлечены 2,4 тыс. человек и 361 единица техники.
По словам начальника ГУ МЧС России по республике Саха Павла Гарина, специалисты продолжают работу на территории Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где необходимо в кратчайшие сроки стабилизировать обстановку.
По состоянию на 20 августа, в России действует 128 природных пожаров, большая часть из них — в Якутии.