В Якутии за сутки ликвидировали пожары на площади более 800 тыс. га

За минувшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали лесные пожары в Якутии на общей площади свыше 864 тыс. га.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС в разделе оперативной информации.

«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 64 природных пожара, за сутки ликвидировано 28 на общей площади свыше 864 тыс. га», — говорится в публикации.

К ликвидации лесных пожаров привлечены 2,4 тыс. человек и 361 единица техники.

По словам начальника ГУ МЧС России по республике Саха Павла Гарина, специалисты продолжают работу на территории Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где необходимо в кратчайшие сроки стабилизировать обстановку.

По состоянию на 20 августа, в России действует 128 природных пожаров, большая часть из них — в Якутии.