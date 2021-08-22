Учёные в 2022 году могут начать клинические исследования новой вакцины от COVID-19

В начале следующего года специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи могут начать клинические исследования вакцины, содержащей белки нескольких штаммов COVID-19, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

«Это тоже делаем. Не исключено, что в начале следующего года она перейдёт на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее Гинцбург заявил, что необходимый уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России может быть сформирован к концу 2021 года.

Он также высказался о перспективе создания новой вакцины, которая смогла бы одновременно защищать человека от COVID-19 и гриппа.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в России прививку от коронавируса получили более 43 млн человек.