Учёные в 2022 году могут начать клинические исследования новой вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
В начале следующего года специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи могут начать клинические исследования вакцины, содержащей белки нескольких штаммов COVID-19, заявил директор учреждения Александр Гинцбург.

«Это тоже делаем. Не исключено, что в начале следующего года она перейдёт на первую стадию клинических испытаний. Препарат, который будет содержать три, четыре или пять различных генетических вариантов S-белка в одной вакцине», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее Гинцбург заявил, что необходимый уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России может быть сформирован к концу 2021 года.

Он также высказался о перспективе создания новой вакцины, которая смогла бы одновременно защищать человека от COVID-19 и гриппа.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в России прививку от коронавируса получили более 43 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить