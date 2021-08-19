Заслуженный учитель России рассказал об особенностях обучения экстерном
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«Если задаться целью пройти всю школу быстро, то это можно сделать. Вопрос, каким будет качество и зачем это нужно делать», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, одна из главных проблем — возрастная психология, поскольку в одном возрасте ведущими видами деятельности являются одни, в другом — другие.
«Да, грубо говоря, можно ребёнка во втором классе научить решать уравнение, но в этом большого смысла нет, потому что голова его не готова к тому, чтобы понимать во всей полноте и мощи», — пояснил Пратусевич.
Таким образом, считает педагог, с большинством детей можно пройти экстерном школьную программу, однако эффективным это не будет.
Как полагает Пратусевич, природу трудно обмануть.
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