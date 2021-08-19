Заслуженный учитель России рассказал об особенностях обучения экстерном

Короткая ссылка
Директор петербургского Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич рассказал об особенностях обучения экстерном.
Заслуженный учитель России рассказал об особенностях обучения экстерном
  • Pixabay

«Если задаться целью пройти всю школу быстро, то это можно сделать. Вопрос, каким будет качество и зачем это нужно делать», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, одна из главных проблем — возрастная психология, поскольку в одном возрасте ведущими видами деятельности являются одни, в другом — другие.

«Да, грубо говоря, можно ребёнка во втором классе научить решать уравнение, но в этом большого смысла нет, потому что голова его не готова к тому, чтобы понимать во всей полноте и мощи», — пояснил Пратусевич.

Таким образом, считает педагог, с большинством детей можно пройти экстерном школьную программу, однако эффективным это не будет.

Как полагает Пратусевич, природу трудно обмануть.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области принято решение об очной работе школ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить