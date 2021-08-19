В Астраханской области назначили нового главу Минздрава

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о назначении главой регионального Минздрава Александра Буркина.
В Астраханской области назначили нового главу Минздрава
  • © Министерство здравоохранения Астраханской области

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«19 августа на эту должность назначен Буркин Александр Владимирович», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Буркин имеет большой управленческий опыт. Так, например, в последние годы, с 2014-го по 2021-й, он был заместителем директора по медицинской части ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Ранее URA.RU писало, что в Челябинской области назначили нового главного инфекциониста.

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