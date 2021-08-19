В Астраханской области назначили нового главу Минздрава
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Об этом говорится на сайте регионального ведомства.
«19 августа на эту должность назначен Буркин Александр Владимирович», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Буркин имеет большой управленческий опыт. Так, например, в последние годы, с 2014-го по 2021-й, он был заместителем директора по медицинской части ФГБУ НМИЦО ФМБА России.
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