В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Тамбовской области зафиксировали 91 случай коронавируса за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 39 452, выздоровевших — 37 270.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом пишет «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что на госпитализации в настоящее время находятся 682 жителя области, на карантине на дому — 1995.

Первый этап вакцинации прошли 308 472 человека, оба — 251 311.

В свою очередь, сообщается, что жители Московской области могут прийти на ревакцинацию в 13 многофункциональных центров, которые расположены в десяти городских округах, передаёт телеканал «360» со ссылкой на министра госуправления региона Максима Рымара.

«Для прививки запись не требуется», — напомнил Рымар.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.

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