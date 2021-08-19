В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом пишет «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
Отмечается, что на госпитализации в настоящее время находятся 682 жителя области, на карантине на дому — 1995.
Первый этап вакцинации прошли 308 472 человека, оба — 251 311.
В свою очередь, сообщается, что жители Московской области могут прийти на ревакцинацию в 13 многофункциональных центров, которые расположены в десяти городских округах, передаёт телеканал «360» со ссылкой на министра госуправления региона Максима Рымара.
«Для прививки запись не требуется», — напомнил Рымар.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.