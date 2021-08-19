В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тамбовской области зафиксировали 91 случай коронавируса за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 39 452, выздоровевших — 37 270.

Об этом пишет «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что на госпитализации в настоящее время находятся 682 жителя области, на карантине на дому — 1995.

Первый этап вакцинации прошли 308 472 человека, оба — 251 311.

В свою очередь, сообщается, что жители Московской области могут прийти на ревакцинацию в 13 многофункциональных центров, которые расположены в десяти городских округах, передаёт телеканал «360» со ссылкой на министра госуправления региона Максима Рымара.

«Для прививки запись не требуется», — напомнил Рымар.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы по вакцинации после простуды.