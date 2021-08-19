Психолог рассказала, кто и почему чаще подвержен одиночеству

Чаще всего одиночество испытывают жители мегаполисов из-за высокого ритма жизни, заявила семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт отметила, что одиночество могут ощущать и люди, которые состоят в отношениях. По её словам, оно настигает даже в толпе или в семье.

«Даже есть такое понятие «одиночество вдвоём» — когда люди живут семьёй, вместе, но внутренне чувствуют себя одинокими... Одиночество в большом городе люди ощущают. Вроде кругом соседи, по улице ходят толпы людей, но при этом не чувствуется, что это близкие люди, родные. Всё как-то на бегу, дежурно», — поясняет психолог.

По мнению Панфиловой, эта тема выйдет на первый план в ближайшие десять лет из-за высокого темпа жизни людей, когда не остаётся должного количества времени на общение и заполнение чувства одиночества.

Специалист советует избавляться от него через общение.

«Да, желательно живым. Виртуальное общение притупляет голод, но не избавляет от него окончательно и бесповоротно», — утверждает психолог.

Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов ранее отметил в беседе с Общественной службой новостей, что из-за пандемии многие изменили отношение к одиночеству, перестав считать его чем-то негативным.