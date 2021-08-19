В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с распространением коронавируса.

«К сожалению, велика вероятность того, что в середине сентября будет новая вспышка, потому что люди приезжают с отдыха. Кроме того, у нас недостаточное количество вакцинированных граждан», — заявил в беседе с изданием «Петербургский дневник» начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

По его словам, в Петербурге накоплен большой опыт по экстренному развёртыванию инфекционных коек. Однако несмотря на то, что на данный момент часть стационаров продолжают оказывать плановую медицинскую помощь больным, в городе готовы к любым задачам.

«Мы видим готовность всех стационаров вновь развернуться под новый поток пациентов... Все стационары, которые временно вышли из «красной зоны», готовы быстро мобилизоваться под площадки для инфекционных пациентов», — утверждает начальник госпиталя для ветеранов войн.

Ранее пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал в беседе с ФАН, кому нужна реабилитация после перенесённого COVID-19.