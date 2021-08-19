В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с распространением коронавируса.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

«К сожалению, велика вероятность того, что в середине сентября будет новая вспышка, потому что люди приезжают с отдыха. Кроме того, у нас недостаточное количество вакцинированных граждан», — заявил в беседе с изданием «Петербургский дневник» начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов.

По его словам, в Петербурге накоплен большой опыт по экстренному развёртыванию инфекционных коек. Однако несмотря на то, что на данный момент часть стационаров продолжают оказывать плановую медицинскую помощь больным, в городе готовы к любым задачам.

«Мы видим готовность всех стационаров вновь развернуться под новый поток пациентов... Все стационары, которые временно вышли из «красной зоны», готовы быстро мобилизоваться под площадки для инфекционных пациентов», — утверждает начальник госпиталя для ветеранов войн.

Ранее пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал в беседе с ФАН, кому нужна реабилитация после перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить