Минюст России внёс движение «Голос» в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

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Министерство юстиции России внесло движение «Голос»* в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.
Минюст России внёс движение «Голос» в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что движение стало первым в новом реестре.

В нём указывается, что финансировала «Голос» гражданка Армении.

Ранее Минюст России включил в список СМИ-иноагентов зарегистрированное в Риге юридическое лицо The Insider SIA**.

Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

 

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