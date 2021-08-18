Минюст России внёс движение «Голос» в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что движение стало первым в новом реестре.
В нём указывается, что финансировала «Голос» гражданка Армении.
Ранее Минюст России включил в список СМИ-иноагентов зарегистрированное в Риге юридическое лицо The Insider SIA**.
* Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.