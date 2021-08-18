В Оренбургской области рассказали о ситуации с COVID-19

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За сутки в Оренбургской области зарегистрировали 353 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
В Оренбургской области рассказали о ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Выписаны 294 человека. Общее число заболевших достигло 62 633, выздоровевших — 51 463.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 936 611 жителей. Оба компонента получили 747 856 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала ситуацию со штаммами коронавируса.

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