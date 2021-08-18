Власти Москвы заявили о возможных задержках транспорта из-за непогоды

В Департаменте транспорта Москвы предупредили о возможных задержках общественного транспорта из-за непогоды.

Об этом говорится в Telegram-канале департамента.

«Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — отмечается в заявлении.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.