Генетик Жегулина сообщила о значимости резус-фактора крови для здоровья

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Врач-генетик, руководитель образовательного направления биомедицинского холдинга «Атлас» Ирина Жегулина рассказала о том, как резус-фактор крови влияет на здоровье человека.
Генетик Жегулина сообщила о значимости резус-фактора крови для здоровья
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«Резус-фактор крови имеет значение, когда речь идёт об устойчивости людей к тяжёлому течению инфекций, скорости старения и других важных факторах», — сообщила Жегулина в беседе с «Известями».

По её словам, резус-положительные и резус-отрицательные люди различаются по устойчивости к тяжёлому течению паразитарных инфекций, утомляемости и никотиновой зависимости. Согласно исследованиям, у людей с RhD-отрицательным статусом чаще встречаются диарея, тиреоидит, анемия и панические атаки.

Ранее в «360» врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасности отрицательного резус-фактора у беременных.

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