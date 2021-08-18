На Сахалине волонтёры спасли более 60 морских котиков
- ©Friends of Horsey Seals/Facebook
«Команда из общественников, учёных и ветеринарных врачей освободила от пластикового мусора 64 северных морских котика», — сообщает ФАН.
Операция происходила в рамках двухмесячной экспедиции по спасению морских котиков, травмированных пластиковыми отходами.
По словам участников экспедиции, животные несли на себе рыболовные сети, резинки, обрывки обвязочных шнуров и прочие бытовые средства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что челябинские пожарные вынесли из горящего леса оленёнка.