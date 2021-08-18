На Сахалине волонтёры спасли более 60 морских котиков

На острове Тюлений в Сахалинской области силами волонтёров спасены более 60 морских котиков, заявили в пресс-службе экологического клуба «Бумеранг».

©Friends of Horsey Seals/Facebook

«Команда из общественников, учёных и ветеринарных врачей освободила от пластикового мусора 64 северных морских котика», — сообщает ФАН. Операция происходила в рамках двухмесячной экспедиции по спасению морских котиков, травмированных пластиковыми отходами. По словам участников экспедиции, животные несли на себе рыболовные сети, резинки, обрывки обвязочных шнуров и прочие бытовые средства. Ранее телеканал «360» сообщал, что челябинские пожарные вынесли из горящего леса оленёнка.