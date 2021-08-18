На Сахалине волонтёры спасли более 60 морских котиков

Короткая ссылка
На острове Тюлений в Сахалинской области силами волонтёров спасены более 60 морских котиков, заявили в пресс-службе экологического клуба «Бумеранг».
На Сахалине волонтёры спасли более 60 морских котиков
  • ©Friends of Horsey Seals/Facebook

«Команда из общественников, учёных и ветеринарных врачей освободила от пластикового мусора 64 северных морских котика», — сообщает ФАН.

Операция происходила в рамках двухмесячной экспедиции по спасению морских котиков, травмированных пластиковыми отходами.

По словам участников экспедиции, животные несли на себе рыболовные сети, резинки, обрывки обвязочных шнуров и прочие бытовые средства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что челябинские пожарные вынесли из горящего леса оленёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить