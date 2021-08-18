В Челябинской области школы начнут работу в очном формате

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В Челябинской области принято решение об очной работе школ.

Об этом сообщает URA.RU.

«Учебный процесс будет проходить в Челябинской области в очном формате. Мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения. Прошу ещё раз глав муниципалитетов и Министерство образования региона завершить подготовку в срок. Вместе с надзорными органами проверить все элементы безопасности, в первую очередь системы пожарной и охранной сигнализации, состояние внутренних коммуникаций, санитарное и техническое состояние столовых помещений, наличие санитайзеров и дезинфекторов», — цитирует главу региона Алексея Текслера его пресс-служба.

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