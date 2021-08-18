Риелтор Степанов дал советы по аренде жилья в частном секторе Крыма

Риелтор Алексей Степанов дал несколько советов туристам, как сэкономить на отдыхе в Крыму и не стать жертвой мошенников.

В беседе с ФАН Степанов сказал, что на различных интернет-площадках часто встречаются мошенники, которые публикуют красивые фотографии квартир или домов, а также устанавливают заманчивые цены.

При общении они предлагают туристам перевести им предоплату.

«Очень часто сталкиваюсь с такой проблемой, потому что на этот вид обмана мне постоянно жалуются сами туристы. Самый простой и проверенный способ этого избежать — договориться о видеозвонке с хозяином жилья, чтобы он показал объект, который люди хотят снять в аренду», — отметил риелтор.

Мошенники на это не согласятся, поскольку у них нет такой возможности — они просто копируют объявления или фото с других сайтов, объяснил Степанов.

Также для экономии средств специалист посоветовал арендовать жильё в отдалённых от моря районах, а не в центре курортных городов, поскольку цены там всегда на порядок выше.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Сакском районе планируют создать туристический парк, который сможет принимать до 1,5 млн туристов в год.