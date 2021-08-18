В Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Ростовской области зарегистрировали 485 случаев коронавируса.
В Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Больше всего заболевших — в Ростове-на-Дону (198 жителей). Общее число выявленных случаев COVID-19 в регионе за время пандемии достигло 118 105.

Также стало известно, что в Ульяновской области выявили 292 случая COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперштаб. Из больниц при этом выписаны 176 жителей.

Всего в регионе подтвердили 70 581 случай коронавируса, выздоровели 64 680 человек.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.

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