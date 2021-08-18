В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали около 550 тысяч человек

В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали 548 322 человека.

Об этом сообщает RIA56.

Как уточняется, в регионе открыто 76 пунктов вакцинации в медучреждениях. Также работают 38 мобильных бригад. Без записи можно сделать прививку в пяти торговых центрах Оренбурга.

Кроме того, стало известно, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в Крыму привились 454 037 жителей, вторым — 397 438, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

К настоящему времени в республику поступило 507 242 дозы вакцины, в остатке — 53 205 доз.

Ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о воздействии COVID-19 на организм.