В Псковской области планируют установить место Ледового побоища

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В Псковской области начался второй этап экспедиции Русского географического общества (РГО) на Чудском озере.
В Псковской области планируют установить место Ледового побоища
  • © ЦПИ РГО

Как передаёт НТВ, участники миссии намерены установить место Ледового побоища.

Учёные, водолазы и инженеры пытаются найти доказательства легендарного сражения: артефакты в виде наконечников стрел и копий, части защитного облачения рыцарей и прочее.

Ледовое побоище состоялось в апреле 1242 года.

В ходе сражения войско Александра Невского разгромило рыцарей Ливонского ордена и пресекло попытки Папы Римского установить католицизм на Руси. 

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе открылась передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества.

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