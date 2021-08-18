В Псковской области планируют установить место Ледового побоища
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Как передаёт НТВ, участники миссии намерены установить место Ледового побоища.
Учёные, водолазы и инженеры пытаются найти доказательства легендарного сражения: артефакты в виде наконечников стрел и копий, части защитного облачения рыцарей и прочее.
Ледовое побоище состоялось в апреле 1242 года.
В ходе сражения войско Александра Невского разгромило рыцарей Ливонского ордена и пресекло попытки Папы Римского установить католицизм на Руси.
Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе открылась передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества.