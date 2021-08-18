Девять АЗС построили в Подмосковье в 2021 году

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Девять автозаправочных станций построили в Московской области с начала 2021 года. Как отмечается, работы по возведению АЗС в регионе продолжаются.
Девять АЗС построили в Подмосковье в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом «Радио 1» рассказали в Минжилполитики региона.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию девяти автозаправочных станций. Ещё 17 проектов получили разрешение на строительство на территории региона... Планируется, что до конца года в Подмосковье заработают ещё 11 автозаправочных комплексов», — уточняется в сообщении.

Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области дорожные работы проходят с опережением сроков.

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