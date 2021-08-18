Академик РАН Ройтберг рассказал о значимости новых технологий в медицине
Применение новейших технологий поможет сократить сроки многих процедур и повысить точность диагностики, заявил он в беседе с Nation News.
«Обычный рентген, потом КТ, МРТ дают колоссальные возможности, которых у нас раньше не было. При этом техника, особенно элементы искусственного интеллекта, в значительной мере облегчает жизнь. То, что у врача занимало много времени (причём не очень продуктивного труда), сегодня заменено машинами», — рассказал Ройтберг.
По его словам, системы, применяемые в настоящее время, непрерывно совершенствуются.
Это, в свою очередь, позволяет повысить точность диагностики и сократить вероятность ошибок.
Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.