Академик РАН Ройтберг рассказал о значимости новых технологий в медицине

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Академик РАН, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг рассказал, что цифровизация стала одной из ключевых задач национального проекта «Здравоохранение».

Применение новейших технологий поможет сократить сроки многих процедур и повысить точность диагностики, заявил он в беседе с Nation News.  

«Обычный рентген, потом КТ, МРТ дают колоссальные возможности, которых у нас раньше не было. При этом техника, особенно элементы искусственного интеллекта, в значительной мере облегчает жизнь. То, что у врача занимало много времени (причём не очень продуктивного труда), сегодня заменено машинами», — рассказал Ройтберг.

По его словам, системы, применяемые в настоящее время, непрерывно совершенствуются.

Это, в свою очередь, позволяет повысить точность диагностики и сократить вероятность ошибок.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.

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