В Москве могут появиться две новые трамвайные линии
- ©портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».
«Ожидаем, что этим участком (Метрогородок — «Измайловская». — RT) ежедневно будут пользоваться около 65 тыс. пассажиров. Жители востока Москвы получат принципиально новую и востребованную транспортную связь между районами. Окончательное решение будут принимать жители через публичные слушания», — рассказал Ликсутов.
Говоря о втором участке, он добавил, что вместе с трамвайной линией от Чертановской улицы до МЦД-2 «Покровское» по поручению мэра Москвы планируют построить и новое трамвайное депо для 100 вагонов.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.