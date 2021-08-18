В Москве могут появиться две новые трамвайные линии

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в трамвайной сети столицы могут появиться ещё две линии — одна соединит Метрогородок со станцией метро «Измайловская», а вторая будет проходить от Чертановской улицы до МЦД-2 «Покровское».
В Москве могут появиться две новые трамвайные линии
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Об этом он рассказал в беседе с «Москвой 24».

«Ожидаем, что этим участком (Метрогородок — «Измайловская». — RT) ежедневно будут пользоваться около 65 тыс. пассажиров. Жители востока Москвы получат принципиально новую и востребованную транспортную связь между районами. Окончательное решение будут принимать жители через публичные слушания», — рассказал Ликсутов.

Говоря о втором участке, он добавил, что вместе с трамвайной линией от Чертановской улицы до МЦД-2 «Покровское» по поручению мэра Москвы планируют построить и новое трамвайное депо для 100 вагонов.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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