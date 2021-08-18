В Петербурге обсудили проблемы содержания потенциально опасных собак

В Санкт-Петербурге обсудили законодательную инициативу об обязательном страховании гражданской ответственности для владельцев потенциально опасных собак по принципу ОСАГО.

В дискуссии приняли участие судья по спортивно-прикладному собаководству, инструктор по дрессировке Светлана Девальд, а также владелица питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава» Наталья Ильина.

Уточняется, что специалисты приняли участие в пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот».

«Мы всегда говорим о том, что начинать нужно с повышения уровня гражданской ответственности владельца, образования и с условий безопасного выгула во дворах. Запретить гулять с большими собаками подросткам, детям — это понятно, но сначала нужно обеспечить площадки для выгула хотя бы через двор», — подчеркнула Ильина.

По её мнению, в каждом дворе должна быть огороженная площадка для выгула животных.

Со своей стороны, Девальд отметила, что тема ОСАГО для владельцев больших собак достойна изучения. Кроме того, она согласилась с необходимостью прививать сознательность владельцам питомцев.

«Если собака просто лает или воет, создаёт шумовой эффект — это одна ответственность. Если действия собаки создали травмоопасную ситуацию или привели к травмам, к ущербу — это другая ситуация. Если это безответственное поведение по отношению к собаке — это третья мера ответственности. Все эти факторы должны рассматриваться в комплексе», — сказала эксперт.

Как передавало ФБА «Экономика сегодня», ранее Ильина рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками.