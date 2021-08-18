В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Башкирии

В ГУ МЧС по Башкирии рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе.

Отмечается, что «за прошедшие сутки возникло семь очагов лесных пожаров на общей площади 23,9 га».

«Ликвидировано четыре очага лесных пожаров на общей площади 1362,5 га (в Баймакском районе — на площади 3,5 га, в Учалинском — на 1 га, в Хайбуллинском — на 1150 га, в Бурзянском — на 208 га)», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что авиация Центрального военного округа приступила к тушению природных пожаров в Иркутской области.